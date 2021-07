Stadio Puchoz, Laurencet (Fi) presenta esposto a Corte conti

(ANSA) - AOSTA, 29 LUG - Il consigliere comunale di Forza Italia Paolo Laurencet ha informato l'assemblea cittadina di Aosta in merito a un esposto che è stato presentato alla procura regionale della Corte dei conti riguardante la gestione dello stadio Puchoz.

"Si contesta - ha detto Laurencet, tra i promotori della rinata società Aosta Calcio 1911 e di una petizione per restituire lo stadio al calcio - la mancata valorizzazione degli investimenti, o comunque spese, adesso capiremo se sprechi, fatti negli ultimi anno e non valorizzati perché lasciati comunque incompleti". Inoltre "si contestano le ulteriori spese che vengono malcontate in 16 mila euro per ripristinare lo status quo e si contestano" i "mancati profitti che la struttura genererà perché in questo momento non è utilizzabile". (ANSA).