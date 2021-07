Covid: Giardini, eventuale quarta ondata più blanda

"Tutto fa pensare che un'eventuale quarta ondata" di epidemia da Covid-19 "possa essere più blanda". Lo ha detto il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini, durante una conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla campagna vaccinale nella regione alpina. "Ci stiamo organizzando in ospedale con sistemi" che "permettano di chiudere il meno possibile nel caso di un'eventuale successiva ondata".

Si tratta, ha sottolineato Giardini, di "dati oggettivi su cui è innegabile l'impatto della campagna vaccinale". Infatti con i vaccini si passa da un "8-10% di positivi ricoverati a, si spera, un 1-1,5%", un dato "importantissimo per il nostro ospedale".