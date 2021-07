Napoleonica, l'Armée torna a invadere il Forte di Bard

Torna Napoleonica al Forte di Bard, in concomitanza con le celebrazioni legate al bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte. Sono in programma due giorni di eventi, in occasione della rievocazione storica del passaggio del generale Bonaparte con le sue truppe, avvenuto nel maggio del 1800 nel corso della Seconda Campagna d'Italia. La sesta edizione dell'evento si terrà sabato 31 luglio e domenica primo agosto. Nella seconda giornata interverrà anche Charles Bonaparte, pronipote dell'imperatore, oggi presidente della Federazione europea delle città napoleoniche e dell'itinerario culturale 'Destination Napoleon', certificato dal Consiglio d'Europa.

Un centinaio di rievocatori daranno vita a scene di vita militare e civile dell'epoca. Due giornate dense di iniziative che offriranno al pubblico un'esperienza coinvolgente ed immersiva, facendo rivivere l'atmosfera dei tempi di Napoleone.

Uomini e donne con abiti dell'epoca, addestramenti con spari di fucili e di cannoni, accampamenti, tutto riporterà agli inizi del XIX secolo. Questa nuova formula, che non prevede scene di assedio o di battaglia, è dovuta alle incertezze legate ai viaggi transfrontalieri che non hanno permesso la partecipazione di numerosi gruppi storici esteri e al rispetto delle norme sul distanziamento anti contagio.