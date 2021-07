Covid, tre nuovi casi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore

(ANSA) - AOSTA, 28 LUG - Tre nuovi casi di Covid-19 sono stati rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 144 persone sottoposte a tampone. I guariti sono tre, quindi il totale delle persone attualmente contagiate rimane 51.

Una sola persona è ricoverata in ospedale, in area medica (un missionario ottantenne rientrato dal Senegal), mentre le altre 50 sono in isolamento domiciliare. Restano 473 i decessi dall'inizio della pandemia. I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute-Iss. (ANSA).