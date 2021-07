Ospedale Aosta non più Covid-free dopo 20 giorni,c'è un ricovero

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Dopo 20 giorni senza pazienti positivi ricoverati (l'ultima dimissione risale al 5 luglio scorso), l'ospedale regionale Parini di Aosta non è più Covid-free: una persona è infatti stata ricoverata in area medica. Il dato emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute-Iss.

Sono cinque i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 213 tamponi eseguiti. I guariti sono quattro, portando così da 45 a 46 il numero degli attuali contagiati. In isolamento domiciliare si trovano 45 persone. (ANSA).