'No al Green pass', ad Aosta protestano in 500

(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Al grido di 'Libertà' e 'No al Green pass' circa 500 persone stanno manifestando ad Aosta. Il lungo corteo, non autorizzato, ha attraversato il centro storico, da piazza Chanoux fino all'Arco d'Augusto. L'iniziativa è stata lanciata sui social in diverse piazze italiane. (ANSA).