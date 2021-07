Covid: bozza monitoraggio, Valle d'Aosta a rischio basso

La bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute indica per la Valle d'Aosta un rischio basso (l'unico caso, insieme alla Basilicata) mentre le altre regioni e province autonome sono a rischio moderato. L'indice Rt è pari a zero, come in Molise, a fronte di una media nazionale di 1,26 (la scorsa settimana era 0,91).

L'incidenza di casi nella settimana 16-22 luglio nella regione alpina è di 13,7 ogni 100 mila abitanti (media nazionale di 41).