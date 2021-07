Pd: Area Democratica, positivo arrivo del commissario in VdA

Il commissariamento del Pd Valle d'Aosta "conferma le denunce fatte in questi anni, rispetto alla mancanza di organizzazione e di democrazia interna, che si è cercato di mascherare, scaricando su altri le gravi responsabilità del gruppo dirigente". Lo dicono Gianni Champion e Raimondo Donzel, coordinatori dell'Associazione Area Democratica-Gauche Autonomiste, che rappresentano una corrente interna al Pd VdA. Champion e Donzel valutano "positivamente l'arrivo di un commissario che possa far rispettare le regole democratiche e valorizzare Pcp e il suo programma elettorale".

Domani mattina Area Democratica terrà una conferenza stampa aperta al pubblico per esprimere la sua posizione ufficiale.