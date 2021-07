Morto alpinista austriaco sul Grand Combin

Un alpinista austriaco di 37 anni è morto in un incidente in montagna avvenuto sul Grand Combin de Valsorey, nel canton Vallese in Svizzera, non lontano dal confine con l'Italia.

L'incidente - fa sapere oggi la polizia cantonale del Vallese - è avvenuto mercoledì 21 luglio verso le 8 di mattina. Durante la fase di discesa, a circa 4.000 metri di quota, l'uomo è caduto mentre attraversava un canale innevato: è scivolato, finendo poi su delle rocce per circa 250 metri. Il suo compagno di scalata ha dato l'allarme e i soccorritori giunti sul posto in elicottero non hanno potuto far altro che constatare il decesso.