A Valpelline 'Valp livre', rassegna su libri montagna

Il Comune di Valpelline insieme alla libreria A' la page organizza 'Valp & livre', rassegna dedicata alle letture di montagna. "Costruire dei momenti in cui andiamo ad abbinare la cultura alla montagna ci fa sicuramente piacere. Non è il primo anno che realizziamo iniziative del genere però non avevamo ancora organizzato un'intera rassegna", ha spiegato in conferenza stampa Maurizio Lanivi, sindaco di Valpelline. Sono in programma tra la fine di luglio e agosto "cinque appuntamenti, che vanno dalle storie di montagna ai prodotti di montagna. Dalle erbe sino all'ultimo momento, dedicato al soccorso in montagna".

Tutti gli appuntamenti sono previsti presso la sala polifunzionale 'ex centralina' di Valpelline.

Il 29 luglio (ore 21) Franco Faggiani presenterà 'Gente di montagna. Piccole storie nomadi' (Mulatero editore). Il 5 agosto (ore 18.30) Rossella Scalise e Denis Falconieri saranno i protagonisti con il loro 'Alpinisti da favola' (Babele editore) mentre alle 21 sarà la volta della presentazione di 'Soeur Martine - La Soeur aux bonnes erbes' (Tipografia Duc editore).

Anna Torretta, Eleonora Delnevo e Dorota Bankpwska, il 12 agosto (ore 21), introdurranno 'Whiteout. Coraggio, audacia, speranza.

Il mondo attraverso gli occhi di tre donne che hanno visto nella fine un nuovo inizio' (Hoepli editore). Infine il 19 agosto (ore 21) Cristina Giordana, madre di Luca - il giovane cuneese morto nel luglio del 2017 in un incidente sul Cervino, come ha ricordato Clara Acerbi (libreria A' la page) - presenterà 'Portami lassù' (Mondadori editore). La serata sarà dedicata al soccorso e alla montagna: gli ospiti saranno Paolo Comune, Luca Granella, Alessandro Bosco e Silvia Roero.

L'ingresso sarà libero, con capienza massima della sala di 45 persone (per informazioni: 3478758251).