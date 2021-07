Covid: Savt, per dati epidemia chiarezza su chi è vaccinato

"Diffondere i dati relativi all'evolversi dell'emergenza Covid-19 suddividendoli tra chi è stato vaccinato e chi no. Solo così si potrà dare un vero senso, con dati concreti alla mano, al dibattito sull'obbligo di essere in possesso e di presentare il green pass, evitando che lo stesso si riduca a un mero scontro tra tifoserie". Lo sostiene in una nota la segreteria confederale del Savt. "In questo senso - aggiunge il sindacato - sarebbe interessante se fosse la Valle d'Aosta a fare da apripista con la diffusione di dati più completi e che possano aiutare le persone ad uscire dall'inevitabile stato di confusione nel quale si sono venute a trovare".

Il dibattito sul green pass secondo il Savt "fa sorgere spontanee diverse riflessioni" e "fa accendere i toni su il tema che fa discutere e divide da tempo gli esperti e i meno esperti della materia: 'i vaccini servono veramente o presto torneremo a dover chiudere tutto?' E' a questo interrogativo è doveroso che si provi a dare una risposta il più possibile concreta".