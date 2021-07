Calcio: rinasce l'Aosta Calcio, punta alla Terza Categoria

"Oggi rinasce l'Aosta Calcio". Paolo Laurencet ha annunciato con queste parole la nascita della squadra di calcio che intende ripercorrere i fasti della società che ha rappresentato il capoluogo valdostano tra il 1911 e il 1998. Laurencet, commercialista e consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Aosta, sarà il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VdA Aosta Calcio 1911.

L'obiettivo è partecipare al prossimo campionato di Terza Categoria che prenderà il via il prossimo ottobre. Il logo della squadra, un leone su fondo nero, è stato selezionato grazie ad una consultazione telematica che ha visto la partecipazione di 144 persone chiamate a scegliere tra otto proposte diverse. La denominazione della squadra però è per il momento sub judice: "Ci siamo proposti alla Figc - ha spiegato Laurecet - che sta valutando se potremo mantenere questo nome".

Con Laurencet faranno parte dei vertici societari Andrea Menegazzi come direttore sportivo, Simone Venuti che si occuperà di relazioni con gli sponsor e logistica, e Luca Linzalone che terrà i rapporti con Federcalcio e gestirà il marketing.

L'obiettivo però è allargare la partecipazione: "Vogliamo - dice Laurencet - puntare sull'azionariato popolare per coinvolgere attivamente le tante persone che hanno manifestato sentimenti forti per questa squadra".