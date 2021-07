Università: classifica Censis, corso Lingue Univda è secondo

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - Per qualità della didattica degli atenei non statali l'Università della Valle d'Aosta ottiene il secondo posto in ambito linguistico nella classifica Censis delle Università italiane (edizione 2021-2022) con il corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l'impresa e il turismo. Con un punteggio pari a 99,5/110 l'ateneo valdostano continua ad avere la meglio rispetto alle due università lombarde Milano Iulm e Milano Cattolica.

Premiato dalla classifica Censis anche il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che si posiziona al terzo posto (83/110), mentre cresce di dieci punti (da 81, nel 2020, a 91,5/110) il punteggio totalizzato dal corso di laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali, che passa dalla settima alla quinta posizione in classifica. Valutati sulla base della progressione di carriera e dei rapporti internazionali, i punteggi degli indicatori didattici dei restanti corsi di laurea presenti nell'offerta formativa dell'ateneo registrano piccole oscillazioni in aumento o in diminuzione.

Nella classifica generale degli atenei non statali di piccole dimensioni, quindi fino a 5.000 iscritti, l'Università della Valle d'Aosta si posiziona al settimo posto. (ANSA).