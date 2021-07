Saison culturelle, nuova sezione Littérature

(ANSA) - AOSTA, 20 LUG - La prossima Saison Culturelle si articolerà in tre sezioni: oltre alla Saison culturelle Spectacles, composta dagli spettacoli dal vivo, viene confermata la Saison culturelle Cinéma, rassegna cinematografica da 50 titoli, con proiezioni ogni settimana, presso il Cinéma Théatre de la Ville di Aosta, unitamente alla nuova sezione Saison culturelle Littérature. Quest'ultima sarà "articolata con alcuni incontri dedicati alla presentazione delle novità editoriali della narrativa italiana ed eventualmente estera, qualora possibile, e di cui uno dedicato alla produzione letteraria contemporanea in lingua francese", spiega l'assessore ai Beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz.

La giunta regionale ha approvato il programma di massima della prossima rassegna. Sono previsti 12 spettacoli teatrali (dall'11 novembre al 14 maggio), molti dei quali in doppia replica, e 13 di musica e varietà (dal 6 novembre), con il concerto dei Tiromancino (12 aprile) a chiudere il calendario.

(ANSA).