Si fa male su sentiero,93enne sospesa a 30mt per soccorrerla

(ANSA) - AOSTA, 19 LUG - A 93 anni una donna è stata soccorsa lungo un sentiero con l'ausilio del verricello, restando sospesa nel vuoto fino a un'altezza di circa 30 metri.

E' poi stata caricata sull'elicottero e portata in ospedale. I fatti sono avvenuti a metà pomeriggio a Cogne, lungo l'itinerario per le cascate di Lillaz.

Durante una passeggiata l'anziana è caduta, provocandosi un trauma a una gamba. A causa della presenza di piante alte, l'elicottero non è potuto atterrare: i soccorritori si sono così calati a terra con il cavo del verricello e hanno preso in carico la donna. Vigile e assicurata a una barella, senza alcun timore si è fatta sollevare dall'argano del velivolo. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano insieme al medico del 118. (ANSA).