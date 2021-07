Estate, code al traforo del Monte Bianco

Si registra traffico intenso stamane al traforo del Monte Bianco: sul piazzale francese della galleria, in direzione dell'Italia, il tempo di attesa è di 60 minuti. In base alle previsioni della società di gestione, il Geie Tmb, la viabilità tornerà regolare a partire dal primo pomeriggio.

Tra le 16 e le 19 sono attese code sul piazzale italiano della galleria, in direzione della Francia, con tempi di attesa superiori ai 30 minuti.