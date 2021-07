Vaccini: Usl VdA avvia somministrazioni a 12-13enni

Dalla settimana prossima in Valle d'Aosta prende il via la vaccinazione dei 12 e 13enni. La campagna vaccinale per questa fascia di età inizierà martedì 20 luglio e proseguirà fino a venerdì 13 agosto.

Saranno coinvolti 2.380 giovani nati tra il primo agosto 2007 e il 20 luglio 2009, per i quali l'azienda Usl VdA ha già attribuito una data di prenotazione da confermare attraverso il portale web anticovid.regione.vda.it. Sul portale anche possibile modificare tale data o esprimere il diniego alla vaccinazione. Le sedute di somministrazione delle prime dosi saranno effettuate presso la sede vaccinale di Aosta-Palaindoor, il martedì e il venerdì pomeriggio, dalle 14,30 alle 20,30. E' prevista la presenza di almeno un pediatra (ospedaliero o di libera scelta) per ogni seduta.