Teatro, alla Cogne acciai speciali lo spettacolo Heidi project

(ANSA) - AOSTA, 16 LUG - Musica e teatro entrano nella Cogne accia speciali. Lo stabilimento siderurgico si apre al pubblico e ospita il primo spettacolo all'interno della sua area industriale. Un evento che si inserisce nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra Cas e Comune di Aosta per rinsaldare i legami e per consolidare il rapporto e lo storico legame tra l'azienda e la città. Lo spettacolo rientra nella rassegna culturale itinerante Insoliti, alla quale ha dato il suo contributo l'amministrazione comunale. Lo spettacolo 'Heidi project' vedrà alla narrazione l'attrice Alessandra Celesia e al pianoforte e canto Adélys. A ingresso gratuito ma con prenotazione (su www.altitudini-associazione.it/heidi-project/), è in calendario giovedì 5 agosto alle ore 21.

Lo spettacolo "concretizza l'avvio della sinergia tra Comune e azienda per dare vita ad un nuovo capitolo della storia che lega la città allo stabilimento", commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. L'obiettivo è anche "il coinvolgimento responsabile e consapevole delle imprese in favore delle esigenze e dello sviluppo della comunità che le ospita", aggiunge Eugenio Marzorati, amministratore delegato di Cas.

La sinergia "seguirà un percorso le cui tappe vedranno protagonisti anche i giovani della città, come per la street art all'interno del quartiere Cogne", sottolinea Samuele Tedesco, assessore comunale all'Istruzione, alla cultura e alle politiche giovanili. "Dall'autunno - anticipa Monica Pirovano, direttore generale di Cas - prenderà il via il progetto La Cogne acciai speciali entra a scuola, destinato da subito agli istituti professionali e poi rivolto ai bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie". (ANSA).