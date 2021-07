Sanità: elisoccorso non necessario, da utenti 175 mila euro

Ammonta a 175 mila 257,31 euro l'introito per l'uso inappropriato del servizio di elisoccorso nel 2020 in Valle d'Aosta (nel 2019 era stato di 188 mila euro).

L'Usl destina da questo fondo 100 mila euro al compenso dei medici impegnati nel servizio, 70 mila euro alle attività formative del personale sanitario e non sanitario impiegato nel servizio di elisoccorso e l'acquisto di materiale tecnico.

Infine 5 mila 257,31 euro serviranno per l'acquisto di materiale e strumentazione utile all'allestimento di tre ambulanze del 118 acquistate con fondi Covid; all'allestimento dei veicoli sono destinati anche i residui degli introiti per interventi inappropriati di elisoccorso incassati negli anni scorsi, ovvero 55 mila 375,90 euro, per una disponibilità totale di 60 mila 633,21 euro.

In base al tariffario, in caso di intervento inappropriato (ad esempio un alpinista bloccato in parete o un escursionista con attrezzatura inadeguata) la richiesta è di 800 euro per i cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e fino a un massimo di 3.500 euro per gli stranieri.