Covid: in Valle d'Aosta indice Rt risale a 0,82

Dopo tre settimane consecutive di lieve ma continuo calo (0.79, 0.77 e 0.76) torna a risalire l'indice Rt puntuale in Valle d'Aosta, attestandosi a 0.82. Lo rivela la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute all'esame della cabina di regia e che verrà presentato oggi. Il dato si riferisce al 14 luglio 2021 (relativo alla settimana 5/7/2021-11/7/2021).

Sono sei le regioni e province autonome con un valore dell'indice di trasmissibilità Rt puntuale superiore a 1 questa settimana (Abruzzo, Campania, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna, Veneto). Il valore più alto si registra in Abruzzo, con un Rt puntuale pari a 1.21, mentre il Molise ha registrato il valore più basso, pari a zero. Questi i valori: Abruzzo 1.21; Basilicata 0.92; Calabria 0.96; Campania 1.12; Emilia Romagna 0.87; Friuli Venezia Giulia 0.93; Lazio 0.81; Liguria 1.12; Lombardia 0.94; Marche 0.92; Molise 0; Piemonte 0.99; Provincia Autonoma Bolzano 1.18; Provincia Autonoma Trento 0.97; Puglia 0.68; Sardegna 1.12; Sicilia 0.95; Toscana 0.91; Umbria 0.96; Valle d'Aosta 0.82; Veneto 1.17.

Solo la Valle d’Aosta e la provincia di Trento sono classificate a rischio basso, le altre 19 regioni e province autonome a rischio moderato.