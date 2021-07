Turismo, Valle d'Aosta e aeroporto Caselle studiano sinergie

Approfondire le opportunità per la Valle d'Aosta derivanti dai nuovi collegamenti aerei previsti tra Torino e una serie di destinazioni europee. Per questo il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, e l'Assessore al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, hanno incontrato Andrea Andorno, amministratore delegato della Sagat, società che gestisce l'aeroporto di Caselle-Torino.

Da fine ottobre sono previste 16 nuove destinazioni internazionali che il vettore Ryanair aprirà grazie all'apertura della propria base presso lo scalo piemontese.

Due i temi affrontati durante l'incontro: la promozione turistica della Valle d'Aosta nei luoghi di provenienza dei nuovi voli, anche attraverso la possibilità di sviluppo di pacchetti dedicati; la possibilità di implementazione di collegamenti tra l'aeroporto torinese e le principali località valdostane.

"Crediamo che quelle esaminate - commentano Lavevaz e Guichardaz - possano essere interessanti e concrete opportunità per la nostra regione, sia in termini di promozione che di incoming, attivando, attraverso lo scalo piemontese, un collegamento stabile con alcuni dei più importanti mercati turistici europei".