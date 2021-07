Pd: Sara Timpano si dimette da segretaria Valle d'Aosta

Terremoto nel Partito Democratico della Valle d'Aosta: si è dimessa la segretaria regionale Sara Timpano. Ha spiegato i motivi della sua decisione in un comunicato stampa inviato in serata: "Ho deciso di rassegnare le dimissioni da segretaria regionale del Pd Valle d'Aosta. Ho dedicato quasi quattro anni della mia vita a questo impegno: per me è stato un onore rappresentare la comunità delle democratiche e dei democratici del territorio in cui sono nata e cresciuta. E sono orgogliosa dei risultati che abbiamo raggiunto in questi anni, che ci hanno consentito di essere alla guida della Regione e dell'Amministrazione del capoluogo".

"La scelta di dimettermi non è facile - prosegue - ma ho sempre interpretato l'attività politica come un servizio: facendomi da parte, spero di aiutare un processo di rinnovamento del Partito Democratico sul nostro territorio. In questi anni non sono mancati attacchi personali nei miei confronti e tensioni anche pesanti all'interno del Pd, con questo gesto di responsabilità voglio dare il mio contributo per costruire condizioni diverse per un vero percorso di rilancio del nostro partito in Valle d'Aosta. Non è più il momento degli alibi. Dobbiamo tutti mettere da parte i personalismi e le contese personali, perché in un momento storico così difficile la nostra unica preoccupazione deve essere quella di mettere il Partito Democratico a servizio del nostro territorio". (ANSA).