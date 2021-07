Sanità: Ires, in Vda alta spesa e bassa aspettativa vita

"Non è possibile ignorare la discrepanza tra le ingenti risorse veicolate, sia dalla Regione, sia dai cittadini tramite spesa 'out of pocket', e i modesti traguardi ottenuti nella speranza di vita e, rispetto alle due principali realtà comparabili, Trento e Bolzano, anche nello stato di salute della popolazione". E' quanto emerge dalla 'Indagine sul sistema socio-sanitario e sanitario in Valle d'Aosta. Le prospettive d'intervento' svolta da Ires e a cura dello Spi Cgil Valle d'Aosta.

"Nel 2018, infatti, la nostra regione - si legge - era la quinta in Italia per spesa sanitaria pubblica e la prima per spesa sanitaria privata. Nonostante la spesa veicolata dalla regione superi i 2.000 euro pro capite, a fronte di una media italiana di 1.875 euro, i valdostani hanno destinato circa 1.038 euro di spesa privata pro capite ai consumi sanitari. Anche la spesa per le compartecipazioni dirette dei cittadini ai costi dei farmaci e delle prestazioni è la più alta in assoluto (90 euro pro capite)".

La speranza di vita alla nascita in Valle d'Aosta nel 2019 era di 82,7 anni: hanno fatto peggio solo Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata. Nel 2020, con la pandemia da Covid-19, è scesa a 80,9 anni, la più bassa d'Italia.