Legambiente,in Vda due bandiere verdi per resilienza in lockdown

Sono due le bandiere verdi di Carovana delle Alpi 2021 assegnate da Legambiente in Valle d'Aosta. I riconoscimenti alle buone pratiche sono andati a Matteo Alberti, organizzatore di eventi outdoor, insieme alla Pro loco di Valgrisenche, e al gruppo di acquisto solidale 'A tutto gas-Psm'. "Entrambi sono esempi di resilienza in pandemia, idee che tracciano la strada per una ripartenza diversa", ha spiegato in conferenza stampa Alessandra Piccioni, vicepresidente di Legambiente Valle d'Aosta.

L'iniziativa Ski Alp 'Xperience ha portato persone comuni a scoprire sei tra i più classici itinerari di scialpinismo in Valgrisenche, tra il febbraio e il maggio scorsi, quando gli impianti di risalita erano chiusi agli amatori. Sulle vette sono state posizionate sei targhette con il nome del percorso e l'altitudine: i partecipanti, una volta cima, hanno postato le foto sui propri profili Instagram con gli hashtag #skialpxperience e #visitvalgrisenche, compilando poi il modulo di iscrizione sul sito della pro loco. Per la piccola comunità è stata un'iniziativa di successo. In occasione della stagione estiva la pro loco, guidata da giovani, sta proseguendo con la campagna #iosonovalgrisenche.

Il gruppo di acquisto solidale di Pont-Saint-Martin è nato nella primavera del 2020, quando alcune famiglie, a causa del lockdown, non hanno più potuto spostarsi verso il Piemonte per rifornirsi. In qualche mese, hanno spiegato i promotori in conferenza stampa, hanno raggiunto un centinaio di quote di iscrizione e i produttori coinvolti sono arrivati a una ventina.

Si tratta di agricoltori sia della zona sia di altre parti d'Italia, come i produttori bio di arance e mandarini in Calabria e Sicilia.