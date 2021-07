Energia: Enrico De Girolamo direttore generale di Cva

L'ingegnere Enrico De Girolamo è stato nominato direttore generale di Cva. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione dell'azienda valdostana, che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che è posseduta al 100% da Finaosta.

La procedura selettiva è stata avviata il 19 marzo scorso. Hanno presentato domanda di partecipazione 41 candidati e al termine delle previste fasi di verifica la commissione esaminatrice ha proposto una lista di tre candidati idonei al ruolo.

Nell'ulteriore colloquio dei candidati della shortlist, la Commissione ha individuato Enrico De Girolamo - già amministratore delegato dell'azienda - quale "candidato maggiormente idoneo a ricoprire il ruolo di Direttore Generale di Cva".

"Siamo molto soddisfatti per questo processo di selezione, che ha visto il coinvolgimento di una rosa di candidati di assoluto valore" afferma Marco Cantamessa, Presidente di Cva, che aggiunge: "L'ingegner De Girolamo è stato chiamato a condurre il Gruppo Cva nell'attuazione dell'ambizioso Piano Strategico 2021-2025, in un periodo di profonde trasformazioni del mercato elettrico, e a preparare Cva al rinnovo delle concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029".