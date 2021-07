Droga: fermato con 30 grammi di eroina, denunciato

Viaggiava in autobus ed era diretto a Bruxelles con 30 grammi di eroina nei bagagli. Un cittadino nigeriano di 33 anni è stato fermato al traforo del Gran San Bernardo nella serata del 13 luglio nell'ambito degli ordinari controlli sulle persone e le merci in transito. "Ad insospettire i finanzieri - si legge in una nota - è stato il bagaglio eccessivamente leggero e i numerosi viaggi effettuati durante l'ultimo anno di pandemia". La droga era confezionata e nascosta all'interno di due involucri con la caratteristica forma di ovulo, occultati tra gli effetti personali. Il trentatreenne è stato denunciato a piede libero.