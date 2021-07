Ciclismo, a Pila tornano gli europei di downhill

Si svolgerà a Pila da venerdì 23 a domenica 25 luglio la seconda prova della ixs European downhill cup. Si tratta della settima edizione di questa gara nella conca sopra Gressan. Sono attesi "poco meno di 300 atleti, per un totale di una ventina di nazioni rappresentate", ha spiegato durante la conferenza stampa di presentazione il presidente del comitato organizzatore, Felice Piccolo. Le qualificazioni si terranno sabato 24 luglio dalle 14,30 e le gare dalle 12,30 di domenica.

"Avremo il vincitore dell'anno scorso della Coppa del mondo assoluta, l'inglese Matt Walker, il campione italiano, Davide Palazzari", ha anticipato Roberto Vernassa, commissario tecnico della nazionale di downhill. Tra le nazionalità rappresentate anche "un israeliano, uno svedese, un finlandese, un lettone".

Al fine di "salire di livello" e quindi poter eventualmente in futuro ospitare i mondiali, occorreranno, ha detto, delle modifiche al tracciato, per inserire "una parte di naturale" dove gli atleti saranno liberi di scegliere il percorso.

Per Michel Martinet, sindaco di Gressan, "è un piacere ospitare questo tipo di manifestazioni. Il Comune continuerà a sponsorizzare dal punto di vista economico queste iniziative".

Dopo le chiusure legate alla pandemia si tratta di "una prova di orgoglio e riscatto", secondo Jean Dondeynaz, presidente regionale del Coni. "Il nostro obiettivo è portare il turista affinché possa scoprire la Valle d'Aosta tramite il downhill", ha aggiunto Davide Vuillermoz, presidente della Pila spa.

L'assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, ha sottolineato la "presenza di un forte comparto ciclistico in tutte le sue declinazioni e l'importante coinvolgimento delle amministrazioni e dei volontari".