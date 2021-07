Casinò: Caveri, priorità seguire piano su debiti e rilancio

Sul futuro del Casinò di Saint-Vincent c'è una "certezza fondamentale": "negli anni a venire bisognerà chiudere le ferite aperte negli anni scorsi e seguire il cammino preciso del rientro dai debiti e del conseguente rilancio posto con chiarezza nella definizione delle linee del concordato sotto il controllo del Tribunale di Aosta.

Il resto sono chiacchiere e speculazioni politiche". Lo scrive l'assessore regionale alle Partecipate, Luciano Caveri, nella rubrica 'Calepin' del suo sito web alla vigilia dell'Assemblea dei soci della Casinò de la Vallée spa che potrebbe portare ad una nuova governance della casa da gioco valdostana.

"Le scelte imminenti sul vertice del Casinò di Saint-Vincent - prosegue - creano - prima ancora che avvengano, discussione e, poiché sono uno di coloro che se ne sta occupando, ci tengo a scrivere alcune cose. Dal 1947, quando non esisteva ancora la Regione autonoma propriamente detta, non solo è passata molta acqua sotto i ponti, ma la società valdostana é cambiata in profondità, così come è cambiato il gioco d'azzardo e soprattutto la clientela. Sarebbe bello poter entrare nelle sale da gioco nei decenni successivi all'apertura grazie agli spostamenti di una macchina del tempo: già nel 1957 avremmo visto un ambiente diverso da quello post bellico, così nel 1967 saremmo alla vigilia di grandi rivolgimenti sociali, idem nel 1977 quando i miei ricordi iniziano ed essere personali in un Casinò in sviluppo, mentre nei decenni successivi ho vissuto da politico i grandi rivolgimenti di una Casa da gioco nicchia elitaria e fastosa ad un clientela popolare e certo meno glamour. Si arriva poi alla crisi in parte prevedibile e in parte no che ha portato alle vicende odierne. Ebbene, proprio questa cronologia in pillole mostra come il Casinò abbia avuto, negli alti e nei bassi, capacità di adattamento per adeguarsi ai diversi momenti vissuti. Questo conforta e credo che nuove stagioni positive, specie se la pandemia non riesploderà, dimostreranno gli spazi di sviluppo possibili".