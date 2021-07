Aggravi, che senso avrebbe cambiare vertici Casinò S.Vincent?

"Che senso avrebbe cambiare così la guida di una procedura di concordato fondamentale per salvaguardare l'Azienda Casa da Gioco (nonché l'interesse di creditori e lavoratori)? Quali motivazioni potrebbe avere il rappresentante dell'Azionista Regione per giustificare questa scelta con i risultati sino ad oggi ottenuti?". E' quanto si chiede il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) in un post su Facebook che fa riferimento alle notizie di stampa circa un imminente avvicendamento alla guida del Casinò di Saint-Vincent, in particolare con la sostituzione dell'attuale amministratore unico Filippo Rolando.

"Altro aspetto: le risorse necessarie per il cambio di governance (e altro..) sono già previste nei piani presentati? In sintesi: che cosa sta (nuovamente) succedendo a Saint-Vincent?" conclude Aggravi. Giovedì alle 15,30 è prevista l'Assemblea dei soci (Regione e Comune di Saint-Vincent) della Casinò de la Vallée spa.