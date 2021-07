Accordo Univda con Canada, 4 studenti in partenza

Per la prima volta degli studenti dell'Università della Valle d'Aosta andranno in America per una mobilità di studio. L'ateneo infatti ha siglato due convenzioni con l'Université du Québec a Chicoutimi e l'Université du Québec à Rimouski. Così dal 30 agosto al 20 dicembre prossimi, pur con le difficoltà legate alla pandemia, Lin Bin, Fidalma Intini, Carola Rosso e Nicole Borrettaz frequenteranno il primo semestre dell'anno accademico 2021-2022 nel Canada francofono.

Parallelamente gli studenti degli atenei canadesi potranno essere ospitati in Valle d'Aosta.

"La selezione era aperta a tutti gli studenti e sono state 13 le domande presentate", ha spiegato in conferenza stampa la professoressa Teresa Grange, delegata rettorale all'internazionalizzazione. "Non ci aspettavamo una risposta così importante. Speriamo di avere più posti a disposizione l'anno prossimo", ha aggiunto la rettrice, Maria Grazia Monaci, ricordando che le borse di studio erogate con fondi ministeriali da sole "non saranno sufficienti" a coprire tutte le spese degli studenti.

"Per i nostri studenti la francofonia è diventata un atout", ha sottolineato Grange, spiegando che i quattro giovani selezionati non dovranno affrontare la prova di lingua francese per frequentare le università canadesi. Inoltre "in cantiere ci sono altre convenzioni, anche con atenei molto lontani".

Secondo i dati Almalaurea il 36,3% dei laureati dell'Università della Valle d'Aosta ha svolto una esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di laurea.