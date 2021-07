Vaccini: Usl Vda, via alla vaccinazione dei 14-15enni

Inizia nel pomeriggio di martedì 13 luglio la vaccinazione contro il Covid-19 per i ragazzi di 14 e15 anni (nati dal 01/08/2005 al 13/07/2007) in Valle d'Aosta.

Sono coinvolti 2.348 giovani, per i quali è già stata fissata una data di prenotazione sul portale vaccini (anticovid.regione.vda.it) tra il 13 luglio e il 3 agosto.

La data deve essere confermata sul portale ed possibile modificarla o esprimere il diniego alla vaccinazione.

Le sedute di somministrazione saranno effettuate al Palaindoor nei pomeriggi del martedì (600 posti) e del venerdì (120 posti) pomeriggio.

I ragazzi che hanno confermato la presenza per la seduta di oggi sono circa 200. "È fondamentale che anche i ragazzi siano vaccinati per proteggere se stessi e i loro familiari, soprattutto i nonni e i soggetti più fragili e più esposti ai rischi del Covid-19", spiega la responsabile dell'organizzazione degli hub vaccinali, e medico pediatra, dottoressa Maria Paola Farinelli.

In Valle d'Aosta sono stati registrati fino ad oggi "704 casi di minori di 16 anni positivi di cui 312 casi tra i 12 e i 16 anni di età. Inoltre, nel corso dell'anno scolastico, nella nostra Regione è stato necessario disporre la misura della quarantena per più di 500 classi. Una situazione che è possibile contenere solo a fronte di una copertura vaccinale importante".

L'Usl prevede di terminare il ciclo vaccinale dei minorenni 12-15 anni entro il 14 settembre.