Ddl Zan: appello Arcigay Vda a Lanièce per voto a favore

"Chiediamo di votare questa legge per garantire anche alla nostra comunità Lgbtqia+ valdostana delle tutele e delle protezioni, a rispetto della nostra vita, delle nostre famiglie e del nostro benessere. Perché anche noi siamo cittadin* degn* di pari diritti, come recita il meraviglioso articolo 3 della nostra Carta costituzionale". E' l'appello che Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA ha rivolto in una lettera al senatore valdostano Albert Lanièce alla vigilia del voto in Senato del Ddl Zan.

"Dopo un quarto di secolo - si legge nella lettera - finalmente è arrivato il momento che aspettavamo: ovvero, la discussione in Parlamento sulla proposta di legge Zan, che prevede misure di contrasto alle violenze omobitransfobiche, per l'abilismo e per la misoginia. La comunità Lgbtqia+ ha bisogno di questa legge senza nessuna modifica: un qualsiasi suo cambiamento significherebbe dover tornare al vaglio della Camera e, inevitabilmente, comporterebbe un suo definitivo affossamento".

Come riferisce Arcigay Valle d'Aosta Queer VdA, "l'Italia è tra gli ultimi paesi europei a non avere una normativa specifica che tuteli le persone dalle violenze causate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal sesso, dall'abilismo. E questo non è accettabile, anche perché è l'Unione europea stessa a richiederla, da diversi anni. Il ritardo legislativo pesa sulle nostre vite, sul nostro lavoro, sulla nostra sicurezza e sul nostro benessere, costantemente sotto attacco, ogni giorno: l'Italia è, infatti, uno dei paesi europei dove le violenze e le discriminazioni, particolarmente contro la comunità Lgbtqia+, sono più numerose, in costante crescita, e sempre più spietate".

"Non è il tempo - si legge ancora - di mediare sulle nostre vite, sulla nostra pelle, sulle nostre identità, sulla nostra autodeterminazione. La legge forse non sarà perfetta, inevitabilmente, ma è già vecchia rispetto alla legislazione di altri paesi europei".