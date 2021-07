Corte conti, assolto ex presidente Ivat Bonomi

La sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta ha assolto Ermanno Bonomi, ex presidente dell'Institut valdotain de l'artisanat de tradition - Ivat, dall'accusa di un presunto danno erariale di 9.258,59 euro legato a un ipotizzato conflitto di interessi.

Presidente dell'Ivat dal dicembre 2015 (poi cessato dalla carica nel gennaio 2020), Bonomi "nello stesso arco temporale rivestiva anche la carica di consigliere della Derby Legno Ceramica, società cooperativa conferente manufatti artigianali in Ivat", contestava la procura regionale della Corte dei conti.

Secondo gli inquirenti, rispetto alla media degli anni 2015, 2016 e 2018, Ivat nel 2017 ha conferito alla Derby legno ceramica 10.763,59 euro in più (a cui sottrarre 1.505 euro, corrispondente alla media dei profitti di Ivat sulle vendite conto terzi negli anni 2016 e 2018).

Per i giudici la contestazione viene fatta "sulla base della mera esistenza di un potenziale conflitto di interessi" ma "le risultanze dell'annotazione della Gdf escludono in radice l'esistenza di un danno".