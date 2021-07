Covid, scattano aiuti a b&b, aziende agricole e partite iva

La Giunta regionale ha approvato tre delibere applicative relative ad altrettante misure di aiuto anti-crisi Covid: si tratta dei bonus destinati alle imprese e ai titolari di Partita Iva, ai gestori dei bed and breakfast e alle aziende agricole.

Il primo contributo una tantum a fondo perduto da 2.000 a 25.000 euro, in base al fatturato complessivo, è destinato ai titolari di Partita Iva in Valle d'Aosta che, tra ottobre 2020 e marzo 2021, abbiano ridotto il fatturato almeno del 30% rispetto al 2019 e al 2020. Il contributo può aumentare fino a 45.000 euro in casi di forti riduzioni di fatturato. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 49 milioni di euro.

Il secondo bonus riguarda invece i gestori di bed & breakfast che abbiano registrato una riduzione dei ricavi almeno del 30%.

Il contributo è di 2.000 euro. Alle attività di B&B avviate tra ottobre 2019 e il 23 marzo 2021 sono invece destinati 1.000 euro a prescindere dalla riduzione dei ricavi. In totale sono disponibili 200 mila euro.

Infine, vengono concessi contributi da 1.500 a 4.500 euro alle aziende agricole valdostane, il cui titolare risulta iscritto come coltivatore diretto presso la sezione Inps della Valle d'Aosta e dotate di una Produzione Standard, riferita al 2020, pari o superiore a 10.000 euro. Per questa misura sono stati stanziati 1,3 milioni di euro.

"Il percorso di avvio delle misure anti-crisi Covid sta rispettando il calendario stabilito. Ciò è reso possibile - spiega Luigi Bertschy, vicepresidente della Regione e Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro - dall'importante lavoro di coordinamento tecnico tra tutte le strutture dell'amministrazione coinvolte e anche con la società Inva. Nel frattempo, anche in questa fase applicativa, prosegue il costante e costruttivo confronto politico tra tutte forze presenti nell'Assemblea regionale, attraverso un apposito tavolo cui partecipano i Capigruppo, i Presidenti delle Commissioni seconda e quarta e gli Assessori di riferimento delle misure".

Le domande potranno essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte a partire da lunedì prossimo 19 luglio.