Vaccini: Usl Vda, intelligenza artificiale per prenotazioni

Attivato dall'Usl della Valle d'Aosta, il sistema di intelligenza artificiale 'Dora' che si occupa di contattare i cittadini per verificare la disponibilità alla vaccinazione anti-Covid, diventa ancora più "intelligente".

Il servizio telefonico - come si legge in una nota - permette ai cittadini che hanno già una data di prenotazione della vaccinazione anti-Covid di confermare la data di inoculazione ed è in grado, se richiesto dall'utente, di inoltrare la chiamata ad un operatore "non virtuale" del Servizio Infovaccini..

"Questa nuova funzionalità di Dora - è spiegato - permette anche ai cittadini 'non digitalizzati' e a chi non lo avesse ancora fatto, di comunicare o di confermare i dati di contatto per ricevere informazione sulla data, ora e sede di vaccinazione.

È necessario riferire a Dora le ultime 5 cifre della Tessera Sanitaria e la data di nascita".

Dora risponde al numero di telefono 0165/270555, attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Inoltre, è stata attivata sul sito internet dell'Usl anche una "chat" specifica, sempre gestita dall'assistente virtuale, che risponde alle domande specifiche dei cittadini sulla Digital Green Card.