Teatro: Insoliti in Valle d'Aosta, spettacolo esce da sale

Spettacoli dedicati alla montagna in luoghi insoliti e lontani dalle vie "principali" del turismo: dal 10 luglio all'8 agosto va in scena la prima edizione della rassegna 'Insoliti' che esce dalle sale e porta il teatro in montagna, in spazi legati al patrimonio architettonico del passato, nei parchi naturali e nei siti di architettura industriale.

La rassegna è organizzata dall'Associazione Altitudini. Tre gli spettacoli teatrali inediti dell'artista Alessandra Celesia - Licheni, Mucche ballerine, Heidi project - che verranno presentati in dodici comuni valdostani ( Aosta, Charvensod, La Thuile, Perloz, Quart, Fenis, Cogne, Valtournenche, Gressan, Issogne, Saint Denis, Aymavilles). L'obiettivo è di "far arrivare la cultura teatrale e il piacere di vedere spettacoli dal vivo in circuiti alternativi, immaginare il teatro in una cornice nuova, offrendo così allo spettatore una doppia esperienza: quella di nutrire l'anima assaporando il gusto di un posto unico".

"Dopo questo periodo di pandemia, che ci ha privati del contatto diretto fra pubblico ed artisti, il rito collettivo che l'andare a teatro rappresenta - commenta Alessandra Celesia - ha bisogno di reinventarsi. Uscire dalle sale teatrali in estate ci permetterà di respirare in tutti i sensi, incontrando spazi, cieli, elementi naturali diversi che daranno un valore aggiunto all'opera che sarà rappresentata".