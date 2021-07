Pnrr: appello Caveri a Garavaglia, coinvolgere regioni

"Molto importante è la speranza economica che ci viene dal Pnrr. Al signor ministro presente lancio un appello che è legato al fatto di avere un reale coinvolgimento delle regioni in queste somme europee preziosissime per la ripartenza". Lo ha detto l'assessore agli Affari Europei, Luciano Caveri, rivolgendosi al ministro del Turismo Massimo Garavaglia, durante l'assemblea di Confindustria Valle d'Aosta. "Noi - ha aggiunto Caveri - siamo ancora un po' in attesa di capire con esattezza quali saranno le regole ma non possiamo non pensare che questi soldi vengano spesi anche con una coscienza delle necessità che ogni regione ha, conoscendo il proprio territorio e le proprie popolazioni".