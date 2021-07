Musica: da Arisa a Ermal Meta per Aosta Classica 2021

Cinque appuntamenti di musica con un concerto nel capoluogo regionale e quattro concerti sotto le montagne alte 4.000 metri che si trovano in Valle d'Aosta. "Da Aosta ai 4mila" è la formula adottata anche per l'edizione 2021 di Aosta Classica, che si svolgerà dal 4 al 9 di agosto.

Il calendario della rassegna, giunta alla 26/a edizione, prevede: il 4 agosto al Teatro romano di Aosta (ore 21,30) Raphael Gualazzi e Simona Molinari-ingresso a pagamento; il 5 agosto in località Dolonne di Courmayeur (ore 16) Edoardo Bennato-ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; il 6 agosto all'Alpe Ciarcerio di Ayas (ore 16) Ermal Meta-ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; il 7 Agosto alla chiesetta degli Alpini di Breuil-Cervinia (ore 16) Arisa-ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria; il 9 agosto al Belvedere Gimillan di Cogne Fabrizio Moro-ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. (ANSA).