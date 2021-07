Montagna: Garavaglia, aiuti non basteranno a coprire perdite

Secondo il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, "830 milioni di euro non bastano, non ci saranno aiuti sufficienti per quanto perso" dal settore della montagna a causa delle chiusure legate alla pandemia da Covid-19. "L'unico vero indennizzo è fatturare, tornare a lavorare. Però comunque questi 830 milioni di euro arrivano.

Ieri abbiamo firmato la parte sui maestri di sci a tempo record, più di così è impossibile", ha aggiunto Garavaglia durante l'assemblea generale di Confindustria Valle d'Aosta, che si svolge all'aeroporto Corrado Gex.