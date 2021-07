Bimbo morto in piscina Aosta, assolti imputati

"Perché il fatto non costituisce reato" sono stati assolti i cinque imputati per la morte di Mohssine Ezzamal, il bambino di Aymavilles annegato a otto anni, il 16 giugno 2017, nella piscina regionale scoperta di Aosta. La sentenza è stata emessa dal giudice Marco Tornatore.

A processo per omicidio colposo erano finiti l'accompagnatore del bimbo, Sandro Grisenti (57 anni), il responsabile della gestione della piscina, Maurizio Fea (50) e i bagnini Francesca Golisano (29), Girolamo Deraco (29) e Federico Gottardi (28). Il pm Luca Ceccanti aveva chiesto la condanna a otto mesi di reclusione per ciascuno degli imputati.