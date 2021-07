Turismo: Garavaglia, prossimo inverno si tornerà a sciare

"Il prossimo inverno si tornerà a sciare, con regole, protocolli, ma si tornerà a sciare. Avremo un inverno normale. Non vuol dire libera tutti. Si tornerà a sciare, ma facciamolo in sicurezza". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che è giunto ad Aosta per incontrare le autorità regionali.

"I protocolli" per lo sci "erano già stati approvati, quindi c'è tutto", ha precisato il ministro all'ANSA. "Certo - ha aggiunto - un po' di organizzazione si può ancora tarare, migliorare. Oggi il digitale consente di fare sostanzialmente tutto. Sapere prima quanta gente può arrivare sul singolo impianto, organizzarsi per tempo. Di modo che sia gli impiantisti, sia i cittadini sappiano in serenità e sicurezza come organizzare tutta la stagione".

"La nostra posizione - ha detto Garavaglia nel corso della conferenza stampa successiva all'incontro con la giunta regionale - è di apertura in sicurezza. Si farà come sempre una media, ma diciamo che la media ci porta a un'apertura in sicurezza. In Gran Bretagna, nonostante tutto, Boris Johnson apre tutto il 19 luglio".

Entro i primi di agosto erogazione primi aiuti - "Noi confidiamo che entro fine mese, massimo i primi di agosto, tutto il pacchetto che riguarda la montagna sia chiuso dal punto di vista burocratico e quindi si potrà passare all'erogazione", aiuti "fondamentali" per "migliorare la qualità delle nostre strutture, già ottime". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di una conferenza stampa al termine di un incontro con la giunta regionale della Valle d'Aosta.

"Proprio adesso - ha spiegato il ministro - è arrivata la notizia da Bruxelles che è stato dato l'ok alla richiesta, che abbiamo fatto noi appena arrivati al governo, per allargare le regole europee per tour operatore e agenzie di viaggio. A breve dovrebbe arrivare la stessa cosa per le fiere e i congressi. E successivamente per gli impianti a fune".