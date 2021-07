Sci: Bertschy, documento su futuro piccoli comprensori

"Abbiamo presentato in Commissione un documento tecnico sui piccoli comprensori sciistici della Valle d'Aosta, sul quale avvieremo un confronto perché per le ripartenze ci vuole il lavoro e l'impegno di tutti". Lo ha detto l'assessore Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda sullo sviluppo dell'impianto di Weissmatten a Gressoney-Saint-Jean.

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto Bertschy - convocheremo il tavolo che comprende Finaosta, Comune di Gressoney-Saint-Jean e Monterosa Spa, per capire come dare nuova vita all'intera infrastruttura di Weissmatten, sapendo che vi sono una serie di difficoltà che vanno affrontate su di un piano molto concreto.

Abbiamo anche interpellato l'Asiva per capire quali siano le potenzialità di quella infrastruttura per il mondo dello sci agonistico. Aver fatto la revisione generale deve essere visto come l'aver raggiunto un primo obiettivo, al quale dovranno seguirne altri". Poi ha proseguito: "La grande sfida è quella di mettere nelle condizioni la località di recuperare l'interesse della clientela migliorando i servizi considerati nel loro insieme. Ma è anche quella di rilanciare tutti i piccoli comprensori sciistici valdostani nell'interesse dello sci e delle località turistiche".

"Occorre interpellare chi di dovere - ha replicato Erik Lavy (Lega Vda) - per mettere a posto la pista, perché è un biglietto da visita di Gressoney. Per ora non abbiamo ancora visto niente di concreto in merito alla pista di Weissmatten. E questo preoccupa: se non ci sono linee chiare, è ovvio che qualcuno occupi degli spazi creando delle tensioni. Non vogliamo creare divisioni, ma è un dato di fatto che ci sono certe società partecipate che non portano avanti le decisioni assunte anche da questo Consiglio".