Droga a domicilio ad Aosta, sei arresti

Con l'accusa di aver "organizzato un collaudato giro di spaccio di stupefacenti, prevalentemente cocaina, destinato ad una ristretta e selezionata cerchia di consumatori del capoluogo valdostano" la guardia di finanza ha arrestato sei persone. L'operazione - ribattezzata 'Home delivery' - ha portato al sequestro di 124 grammi di cocaina e 103 grammi di marijuana.

"Lo stupefacente - spiegano i finanzieri in una nota - giungeva ad Aosta attraverso due distinti canali di approvvigionamento, Milano e Torino. Le consegne, invece, avvenivano rigorosamente a domicilio per non esporre i clienti a inutili rischi legati a possibili controlli di polizia, divenuti sempre più stringenti per via dell'emergenza sanitaria".

Avviate nel gennaio scorso, le indagini hanno permesso di ricostruire otto episodi di approvvigionamento di stupefacente e di accertare circa 50 cessioni nei confronti di 25 soggetti individuati come consumatori abituali.

Gli arrestati sono: Raffaele Salvemini (48 anni) e Andrea Marcone (59 anni), entrambi residenti ad Aosta e responsabili delle cessioni verso le rispettive consolidate clientele, da cui raccoglievano puntualmente ordinativi e pagamenti; Domenico Mammoliti (35 anni , domiciliato ad Aosta), attivo nel reperimento di stupefacente nell'hinterland milanese, dove operavano Nicola Gaetani D'Aragona (44 anni, residente a Cesano Boscone) e Vito Fornaro (46 anni, residente a Cesano Boscone); Gianpaolo Incani (56 anni, residente a Torino), referente per l'approvvigionamento sulla piazza del capoluogo piemontese. A tutti sono stati concessi gli arresti domiciliari.