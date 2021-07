Covid, accordo sindacati-Usl per incentivi a dirigenti

Per l'attribuzione degli incentivi legati all'emergenza Covid si è conclusa positivamente la contrattazione tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza dell'Area Sanitaria e l'Usl della Valle d'Aosta con la firma dell'accordo. "Si tratta di un importante riconoscimento delle attività svolte in tutte le fasi dell'emergenza Covid - dicono i sindacati - da parte della dirigenza sanitaria a favore della popolazione valdostana. Ad oggi l'emergenza vera e propria è nettamente attenuata, grazie anche agli sforzi profusi da tutto il personale sanitario regionale e alla vaccinazione di tutto il personale Usl e della popolazione in generale; rimane la necessità di continuare ad assicurare tutte le attività, legate o no all'emergenza Covid e di recuperare gradualmente le liste di attesa per le visite e le prestazioni che hanno subito ritardi nell'erogazione, con l'allungamento dei tempi di attesa".

"Il nostro obiettivo principale è di offrire agli utenti - spiega il direttore generale dell'Usl, Marco Ottonello - il miglior servizio possibile, nel segno dell'eccellenza clinica e in tempi appropriati. Queste finalità sono alla base delle operazioni condotte anche nel periodo di 'picco' dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e gli obiettivi sono avviati e in fase di raggiungimento a testimonianza della volontà reciproca di migliorare". "L'accordo appena siglato - conclude il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini - si pone nel segno della sinergia tra l'Azienda Usl e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria; sono ancora in corso le altre azioni per la completa applicazione degli accordi legati al rinnovo del contratto della Dirigenza per concretizzare forti incentivazioni per l'attrattività professionale, economica e tecnologica".