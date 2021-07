Cinghiali: Coldiretti Vda distribuisce patatine e popcorn

La distribuzione di patatine e di popcorn "madeinvda" per denunciare la devastazione dei cinghiali in campo agricolo. Protagonista la Coldiretti che si è presentata in piazza Deffeyes per un flashmob - come avvenuto in altre città - volto a richiamare l'attenzione della politica e dei cittadini sulla problematica dei cinghiali.

"Grazie anche alla legislazione attualmente in vigore nella nostra regione il fenomeno dei cinghiali è a livelli diversi rispetto ad altre regioni italiane, riteniamo che non si possa abbassare la guardia e si debba agire in modo preventivo per difendere le colture, la biodiversità, tutelare i contadini e la popolazione in generale" ha sottolineato Alessio Nicoletta, presidente di Coldiretti Valle d'Aosta. .

"La nostra iniziativa - ha aggiunto Elio Gasco, direttore di Coldiretti Valle d'Aosta - si pone anche in solidarietà di altre regioni dove questi animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti".