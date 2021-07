Donna scomparsa a Morgex, ricerche

(ANSA) - AOSTA, 07 LUG - Sono in corso le ricerche a Morgex di una donna di circa 45 anni di cui non si hanno più notizie da stamane alle 8.30. All'ora di pranzo avrebbe dovuto andare a lavorare in un ristorante ma non si è presentata. Il suo cellulare squilla a vuoto e il segnale è stato agganciato da una cella nella zona di Lazey (La Salle). Negli ultimi tempi era solita fare escursioni da sola. L'allarme è scattato in serata, con i familiari che hanno iniziato a preoccuparsi per il mancato rientro. È quindi stato attivato il piano di ricerca della protezione civile. (ANSA).