Soccorso estremo su Dente del Gigante, in salvo 2 alpinisti

(ANSA) - AOSTA, 06 LUG - Intervento "estremo" del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves per salvare due alpinisti rimasti bloccati in parete in mezzo alla bufera sul Dente del Gigante, nel massiccio del Monte Bianco. Gli scalatori hanno perso le corde, forse a causa del forte vento, in fase di discesa: uno dei due ha raggiunto una sosta dove si è 'assicurato' mentre l'altro è rimasto appeso. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenute i soccorritori: le guide sono salite lungo la via normale del Dente del Gigante fino alla cima e poi sono scese dall'altro versante lungo le corde doppie, raggiungendo gli alpinisti bloccati in parete e li hanno aiutati a calarsi fino alla base dove altri soccorritori li aspettavano. Entrambi sono in buone condizioni di salute. A causa delle condizioni meteo avverse - scarsa visibilità dovuta a nube in quota e vento forte a raffiche - è stato impossibile utilizzare l'elicottero nell'operazione di recupero dei due scalatori.

(ANSA).