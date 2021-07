Rifiuti: Tar, accolto ricorso gestore discarica Chalamy

Il Tar della Valle d'Aosta ha accolto i ricorsi delle società Cape e Dimensione green contro la "revoca dell'autorizzazione di cui alla Dgr 1381/2014 concernente la discarica per rifiuti speciali inerti (1/o lotto) sita nel Comune di Issogne, in Località Chalamy, nella parte in cui consente l'esecuzione delle opere relative alle attività finalizzate alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi da ammettere allo smaltimento previa caratterizzazione". Il provvedimento del marzo 2020 aveva revocato l'autorizzazione, datata 2014, a realizzare le opere necessarie allo smaltimento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, pur confermando per l'azienda la possibilità di stoccare materiali speciali non pericolosi raccolti in Valle d'Aosta. L'atto era motivato dalla volontà di "contenere la movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale, a tutela della salute e in modo da prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale". Tuttavia è poi stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta.

Il Tar ha inoltre respinto il ricorso del Comitato 'La Valle non è una discarica' contro la delibera regionale del 3 ottobre 2014, in base alla quale l'autorizzazione rilasciata ha portato un aumento della capacità del volume dell'impianto e all'introduzione della possibilità di smaltire 123 tipologie di rifiuti, anziché le otto previste inizialmente.