Mostre: foto Selvestrel e sculture Zucco all'Hotel des Etats

Le immagini del giovane Alberto Selvestrel accostate alle opere della scultrice valdostana Alessandra Zucco: è il tema della mostra "Alberto Selvestrel, Alessandra Zucco. Orizzonti interiori" che sarà allestita dal 9 luglio al 3 ottobre nella sede espositiva Hôtel des États di Aosta.

"Le fotografie di Alberto Selvestrel - si legge in una nota - sono il frutto dell'osservazione dei luoghi attraversati dalla luce. Si tratta di un approccio che non lascia nulla al caso, che coglie le geometrie impreviste delle ombre e il dialogo dei volumi architettonici con la natura, per comporre immagini raffinate e vicine all'astrazione. Alessandra Zucco rivela un'impostazione creativa che rende le sue sculture riconoscibili e preziose. Grazie alla linearità delle forme realizza opere dalla grazia essenziale. L'acero quale essenza lignea privilegiata diventa per lei una cifra espressiva personale. Ma anche quando scolpisce il noce raggiunge un'efficace sintesi formale".

"La convenzione con il Comune di Aosta per l'utilizzo della sala espositiva Hôtel des États - afferma l'Assessore Jean-Pierre Guichardaz - rappresenta ormai da molti anni il risultato virtuoso di una collaborazione istituzionale in ambito culturale".