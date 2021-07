Scendono a 22 i contagiati dal Covid-19 in Valle d'Aosta. Sono tutti in isolamento domiciliare e nessuno è ricoverato in ospedale. Nelle ultime 24 ore non sono emersi nuovi casi positivi - a fronte di 211 persone sottoposte a tampone - e ci sono stati 10 guariti. I morti dall'inizio della pandemia restano 473. I dati emergono dal bollettino diffuso dal Ministero della Sanità.